Calciomercato Perugia, a Ponte San Giovanni c'era anche Morichelli

Al Degli Ornari, in occasione dell'amichevole che il Perugia ha finito di disputare e vinto pochi minuti fa per 11-1, c'era una presenza che non è certo passata inosservata. Ad assistere alla partita c'era anche quello che potrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) un nuovo rinforzo per la difesa biancorossa, orfana di Curado, passato tramite svincolo al Catania: parliamo del classe 2002 Raul Morichelli, che dopo una lunga trafila nelle giovanili della Roma ha vissuto nell'ultima stagione un'esperienza in Grecia con la formazione B del Paok Salonicco.

La firma, con tanto di annuncio finale, dovrebbe arrivare nella giornata di domani. La retroguardia, attualmente con la coperta corta per quanto concerne la batteria dei centrali (Dell'Orco ancora non è pronto e i tempi per rivederlo in campo non saranno brevi), avrà sicuramente nuova benzina nel motore.