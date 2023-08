Calcio, il Perugia fornisce indicazioni su abbonamenti e nuova divisa da gioco

Serie C

Serie C Girone B

Ad una settimana dall'inizio del campionato in molti si sono chiesti quali possano essere i dettagli per poter sottoscrivere gli abbonamenti e sulle divise che i giocatori indosseranno nel corso della prossima stagione. La data spartiacque sarà quella del 29 agosto, che sancirà in maniera definitiva la categoria che il Perugia disputerà.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio informa che gli abbonamenti alla stagione 2023/2024 sono vincolati al campionato di competenza perché deve essere attributo un codice SIAE univoco che non si può cambiare una volta iniziata la vendita.

Pertanto solo nei giorni successivi al 29 agosto verranno fornite informazioni sull’apertura della campagna abbonamenti.

Rendiamo noto inoltre che anche l’uscita della nuova maglia da gara è vincolata alla categoria perché gli spazi per i partner variano nella forma e nelle dimensioni e di conseguenza verrà presentata dopo il 29 agosto".