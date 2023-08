Calcio, i tifosi del Perugia annunciano un presidio sotto la Curva Nord

Mentre la squadra continua a pensare al lavoro sul campo i tifosi del Perugia tornano a far sentire la propria voce. Per il 29 di agosto, giorno in cui è prevista la sentenza del Consiglio Di Stato che potrebbe riammettere i biancorossi in B, è stata organizzata nel piazzale antistante la Curva Nord una manifestazione dai gruppi organizzati, nella fattispecie Ingrifati, Armata e Nucleo XX Giugno. L'obbiettivo naturalmente è proseguire la protesta contro il presidente Massimiliano Santopadre al fine di agevolare il passaggio di mano della società e di potersi confrontare con lui.

Riportiamo di seguito il comunicato nella sua completezza:

"Quella che sta per finire non è stata di certo una bella estate per noi tifosi del Grifo. Sospesi per mesi tra verdetti, ricorsi, giudizi ed aule di tribunali. Come se non fosse stato sufficiente tutto quello che l’ultima stagione c’aveva riservato, iniziata male e finita peggio! La triste realtà infatti ha visto il Perugia retrocesso, giustamente, sul campo il 19 maggio. Quello che è successo poi, nient’altro è che il susseguirsi di azioni legali, teatrini societari ed incompetenze (quelle del coni e della figc) che ormai da anni tengono banco ogni finale di stagione. Una delle tante meraviglie del “calcio moderno”. Così, tra una società piena di debiti ed una mancanza nel presentare l’iscrizione al campionato, si avvia questa specie di roulette russa, che purtroppo ha coinvolto anche il nostro Perugia. Poteva il presidente Santopadre rinunciare a così ghiotta occasione, ci fosse stata anche solo una possibilità di recuperare la categoria perduta (e l’annesso tornaconto economico)? Impensabile! ma non su questo vogliamo attaccarlo. Per quanto tutto ciò ci faccia schifo, certe dinamiche sono disgustosa consuetudine, a danno dei tanti tifosi che non hanno ormai più certezza di nulla. L’ennesima delle tante cose che ci infastidisce della gestione di questo sciacallo, è l’essersi nascosto per più di due mesi dietro muri di processi e scadenze legali, ultima questa del 29 agosto. Così, ad oggi, il Grifo si ritrova senza una squadra allestita per combattere una Lega Pro di vertice e cosa peggiore, dovesse verificarsi l’incredibile, completamente sprovvista di una rosa in grado di competere in Serie B. Veniamo da anni senza programmazione né progettualità, l’idea che la situazione attuale può essere considerata un attenuante non deve passare! Proprio le scadenze rappresentano la scusa su cui si crogiola Santopadre, per niente incalzato da un giornalismo locale che mai si permette una domanda scomoda, un invito ad un’uscita pubblica, fosse anche solo per prendersi i vaffanculo dei tifosi che merita. Ancora futuro incerto, senza l’ombra di una strategia di mercato, ad oggi forse una delle pochissime squadre senza una campagna abbonamenti (se non l’unica). Non bastasse il disincentivo di un Curi fatiscente (non per colpe societarie, va detto), lo spettacolo che si prospetta continua ad essere, di campionato in campionato, sempre più indecoroso.

L’unica cosa che resta in piedi, tra le macerie che questa gestione societaria continua a lasciare, è soltanto la passione dei tifosi, la nostra passione. Dobbiamo tirarla fuori e farci sentire, dobbiamo compattare un ambiente per tanti fattori disgiunto e creare un fronte compatto, ancora una volta, per urlare SANTOPADRE VATTENE! Il nostro Perugia deve essere liberato! Non possiamo affidare il nostro rammarico, la rabbia o il disprezzo ai social, il nostro posto è lo stadio ed è lì che dobbiamo farci valere, l’amore per questa maglia ce lo impone.

Invitiamo l’eminentissimo presidente ad un confronto, da dietro i cancelli e protetto da chi vuole se questo lo rassicura, vorremmo avere la possibilità di guardalo in faccia mentre racconta le sue favole e potergli rispondere come lo riterremo opportuno.

L’appuntamento è per MARTEDI 29 AGOSTO, ORE 21 SOTTO, LA CURVA NORD. Nel corso del presidio si susseguiranno interventi di tifosi, appassionati del Grifo e competenti in materia.

La cosa che più conta è la presenza; attaccamento, passione, amore vanno dimostrati, il nostro Perugia lo merita, NOI NON LO LASCEREMO MAI SOLO!".