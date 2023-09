Calciomercato Perugia, ora è ufficiale: Di Serio va all'Atalanta

In tanti oramai ci avevano fatto la bocca alla sua permanenza, ma proprio a ridosso del fischio di inizio del match di Lucca si sono dovuti ricredere. Giuseppe Di Serio era regolarmente in ritiro con il Perugia e nelle intenzioni del tecnico Francesco Baldini sarebbe dovuto scendere in campo dal 1' per guidare l'attacco, ma nella giornata di ieri si è registrato un forte interesse dell'Atalanta nei suoi confronti, concretizzatosi poi intorno alle 16.

Nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità da parte dei biancorossi: il giocatore si trasferisce a titolo definitivo al club bergamasco, che lo inserirà nella formazione Under 23, militante nel girone A di serie C.

Di Serio lascia dunque il Grifo dopo una sola stagione contrassegnata da 28 presenze tra campionato e Coppa Italia e 6 gol (di cui uno della trasferta di Cagliari nella competizione che assegna la coccarda tricolore).

La nota ufficiale

Il Perugia ha così salutato l'attaccante di Trento:

"AC Perugia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Atalanta le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Di Serio.

Il Club augura al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo di carriera".