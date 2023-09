Calciomercato serie C, il Perugia rischia di perdere Di Serio proprio all'immediata vigilia dell'esordio

Giocare con il mercato aperto può comportare più svantaggi che altro ed ecco che ci sono concrete possibilità che il Perugia possa perdere uno dei suoi giocatori di punta proprio alla vigilia dell'esordio in campionato sul campo della Lucchese.

Nello specifico si registra nelle ultime ore un forte interesse dell'Atalanta per Giuseppe Di Serio (2001), a lungo inseguito nelle settimane precedenti dalla Lazio. L'attaccante trentino verrebbe inserito nella formazione Under 23, militante nel girone A, con la prospettiva di qualche presenza in prima squadra.

C'è chi come Gianluca Di Marzio dà l'affare quasi per fatto (le parti sarebbero allo scambio di documenti), ma tutto può succedere.

Qualora la trattativa si concludesse nella giornata di oggi il giocatore, regolarmente in ritiro con i biancorossi, non scenderebbe in campo al Porta Elisa. Tra il malcontento diffuso dei tifosi (oltre 300 previsti) che hanno deciso di sobbarcarsi la trasferta in Toscana. E naturalmente non solo loro.

Manneh ai saluti

C'è un'altra partenza in casa biancorossa. Kalifa Manneh, da tempo ai margini della rosa, si trasferisce a titolo definitivo all'Alessandria.

Questo il comunicato sui canali social dei grigi:

"L'U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare l'arrivo di Kalifa Manneh. Gambiano classe 1998, l'attaccante esterno arriva a titolo definitivo con contratto di un anno con opzione per il secondo dal Perugia, club con cui ha debuttato in serie B.

Il neo calciatore dei grigi vanta oltre 100 presenze in serie C, categoria in cui ha giocato con Catania, Carrarese e Taranto.

Benvenuto Kalifa!".