Calcio serie C, Lucchese - Perugia: i protagonisti della partita

Un punto da prendere non come oro colato, ma quasi. Il Perugia, privato nelle ore immediatamente precedenti alla partita del suo migliore attaccante (si attende l'annuncio ufficiale), riesce a uscire indenne dal Porta Elisa pareggiando 0-0 con la Lucchese, squadra sempre ostica. In attesa degli indispensabili rinforzi si può guardare al futuro positivamente. Ovviamente per quanto possibile.

Malgrado il match sia finito a reti inviolate gli spunti non sono mancati. Francesco Baldini commenta così: "Credo che la gente che è si sia divertita, perché ha avuto la possibilità di vedere all'opera due squadre che si sono affrontate a viso aperto, con tante mischie in un'area e nell'altra. Il risultato finale è giusto e vanno fatti i complimenti a tutti i protagonisti, perché si è giocata una partita difficile da osservare, solitamente, in Lega Pro. Per quanto riguarda noi, vi dico solo che oggi è arrivata una macchina alle 16 e mi ha portato via Di Serio, che avrebbe dovuto essere l'attaccante titolare, e ho dovuto far giocare Cudrig, che era arrivato da due giorni, non sapendo quale fosse la sua condizione. Questo perché il mercato chiudeva alle 20, mezz'ora prima dell'inizio della partita, per non parlare del fatto che solo due giorni fa abbiamo avuto la sentenza e siamo rimastri bloccati sotto questo punto di vista. In prospettiva credo la nostra squadra abbia margini di crescita importanti, si sta compattando e lavorando forte. Le vicende in tribunale c'hanno disturbato? Sicuramente hanno condizionato il mercato, ma personalmente ho sempre pensato a preparare la partita con la Lucchese: abbiamo, infatti, preso qualche giovane che avrebbe potuto essere una valida alternativa anche in serie B". L'organico resta fortemente bisognoso di innesti: "Io ho spento il telefono dalla 18, non so neanche se ci sono novità, da oggi, in ogni caso inizia il "nostro" mercato e cercheremo di completare la rosa". Non mancano le note positive: "Se è stato il Perugia che mi aspettavo? Assolutamente si sotto l'aspetto temperamentale, del gioco, della pressione, abbiamo lasciato a casa gente del calibro di Furlan, Santoro e Kouan, che hanno fatto la serie B ad altissimi livelli, non so quante squadre potrebbero permetterselo; abbiamo messo dentro dei giovani, Giunti, che è un 2005, Seghetti che è un 2004, quindi la prestazione è soddisfacente. Poi è chiaro che per vincere la Lega Pro non basta saper palleggiare od essere bravi, ci vuole agonismo, determinazione e voglia di vincere". Su Mezzoni e Bozzolan: "Sono due giocatori che avrebbero potuto fare anche la serie B, hanno fatto bene, il secondo, in particolar modo, è un 2004, poi quando vedi gente come Matos, che fa una gara di questo tipo in fase di non possesso, che non è nelle sue caratteristiche, vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Parla poi Gabriele Angella, tornato capitano dopo parecchio tempo: "Il risultato è giusto, la Lucchese ha avuto le sue occasioni come del resto anche noi, specie nel secondo tempo; non so se su Matos ci fosse rigore, in ogni caso è stato un buon test per entrambi e siamo contenti". Nel dettaglio: "Nel primo tempo eravamo più contratti, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio per finalizzare al meglio, ma siamo soddisfatti della prestazione e di non aver preso gol, anche perché c'eravamo preparati bene. Le sensazioni? Sono positive, Mister e Staff sono preparati ed hanno delle belle idee". L'obiettivo? "Quello di migliorare sempre, vediamo, lavoriamo, io un campionato di C l'ho vinto, la corsa ci deve essere sempre e pure la qualità, che, insieme alla mentalità, è ciò che fa la differenza". E' un organico piuttosto giovane: "La mia età aumenta sempre, io cerco di mettere a disposizione la mia esperienza, cercando di aiutarli; da me avranno, sicuramente, un bastone ogni volta che ne avranno bisogno e poi bisognerà far loro capire certe cose per farli migliorare. Io dovrò essere per loro il primo a dare l'esempio, la C è sempre più un misto tra giovani e vecchi e c'è da farli crescere". I supporters biancorossi hanno fatto ancora la loro parte: "Più di trecento persone al seguito? I tifosi sono spettacolari, noi dobbiamo far ricredere anche quelli che sono dubbiosi o che abbbiamo perso per via della retrocessione, facendo prestazioni importanti in quanto c'abbiamo messo del nostro. Però sapevamo che quei trecento ci fossero, perché ci sono sempre anche agli allenamenti, come avvenuto a Gubbio. La verità è che ora siamo in serie C e dobbiamo dare dimostrazione che teniamo a questa maglia". Chiusura sull'avversario: "La Lucchese? Mi ha fatto una buona impressione, sopratutto davanti con Romero, c'è entusiasmo allo stadio, anche per l'avvento della nuova proprietà".