Calcio, arriva il verdetto del Consiglio Federale: Reggina out, Lecco in. Il Perugia costretto a ripartire dalla C

Quella di oggi, 7 luglio 2023, era una giornata campale affinchè alcune società segnalate dalla Covisoc conoscessero il loro destino. Ebbene è accaduto quello che in molti temevano: la Reggina è stata esclusa dalla serie B, il Lecco riammesso. Tradotto in parole povere, soltanto una squadra verrà riammessa, vale a dire il Brescia, sconfitta nella doppia sfida playout con il Cosenza. Le altre invece, Perugia compreso, restano al palo. In serie C invece non ci sarà spazio per il Siena.

Le socierà escluse ora avranno la possibilità di presentare entro quarantotto ore ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà tra il 20 ed il 21 luglio.

Un verdetto scontato o quasi

A tagliare fuori il Perugia dal campionato cadetto e a costringerlo di fatto alla C è la decisione di riammettere il Lecco malgrado l'iniziale bocciatura della Covisoc per via della questione stadio. La decisione presa stamattina in Via Allegri per la verità non ha colto del tutto impreparato il sodalizio biancorosso: da settimane alcuni media nazionali e giornalisti di fama avevano condotto una campagna a favore del club lombardo, ben sapendo che le regole vigenti non erano state rispettate.

In questo caso c'era l'obbligo di perentorierà di presentazione della documentazione della sede alternativa al Rigamonti Ceppi (Padova nella fattispecie) da presentare agli organi giudicanti, ma questo principio è venuto meno. Alcune società in passato, vedi l'Avellino nel 2018 anche se per motivazioni diverse (la questione riguardava la presentazione della fideiussione allegata alla domanda di iscrizione, vidimata - come ha spiegato nei giorni scorsi a Tuttomercatoweb il presidente di allora Taccone - il giorno successivo alla data di scadenza poiché dopo le 18 gli uffici non erano più attivi), sono state costrette a ripartire dai dilettanti.

Nessuno vuole sminuire l'impresa del Lecco, sicuramente eccezionale, ma in questo modo si va a creare un precedente assai pericoloso. Una vera beffa è quella che si profila per il presidente Santopadre, che forse alla riammissione già ci aveva fatto la bocca. Ma la battaglia legale è pronta per iniziare.