Calcio, il Perugia a Benevento in caso di riammissione in B?

Il Perugia sempre in trasferta in caso di riammissione in B? L'ipotesi non sembra affatto campata in aria, almeno a giudicare da quanto rivela il sito anteprima24.it.

Nello specifico i biancorossi, per le prime partite interne del prossimo campionato, verrebbero ospitati allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il motivo è il seguente: l'impianto di illuminazione del Curi necessiterebbe di lavori che richiederebbero molto tempo, tale da renderlo inutilizzabile per l'inizio delle ostilità che sarebbe (il condizionale è d'obbligo) previsto per il 19 agosto.

Nel caso la partecipazione alla cadetteria fosse ufficiale il club di Pian Di Massiano dovrà presentare entro il 18 di luglio una nuova documentazione che designerebbe appunto il Vigorito come campo provvisorio.

Oggi pomeriggio la verità sulla questione stadio

E' probabile che si parli anche di questo argomento nella conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alle 16:30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori. Più generalmente verrà fatta chiarezza sulla questione del progetto del nuovo stadio, che l'amministrazione comunale, stando ad indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe intenzionata a bocciare.

Saranno presenti il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sport Clara Pastorelli, il segretario e direttore generale Francesca Vichi, il dirigente Paolo Felici (impianti sportivi), Laura Cesarini (vice segretario), Stefano Baldoni (bilancio).