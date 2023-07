Calcio, il Perugia presenta una diffida alla Federazione contro la partecipazione del Lecco alla serie B

La battaglia per il ritorno in serie B dalla porta di servizio si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dal sito tuttomercatoweb.com, il Perugia avrebbe presentato alla FIGC, in data odierna, una diffida ufficiale contro l'iscrizione del Lecco, già bocciato in prima battuta dalla Covisoc, nel campionato cadetto 2023/24.

Il tutto a soli tre giorni dal Consiglio Federale che ratificherà gli organici aventi diritto a disputare la seconda serie nazionale e che potrebbe ufficializzare la riammissione di due squadre, il Brescia e appunto il Perugia.

Massimiliano Santopadre dunque non è intenzionato a lasciare nulla al caso: essendo convinto di essere dalla parte della ragione è fortemente determinato a giocarsi tutte le carte a propria disposizione, diffida compresa.

Si dovrà dunque attendere fino a venerdì prossimo, ma difficilmente verrà scritta la parola fine poichè i club esclusi percorreranno sicuramente la trafila dei ricorsi a tutti i gradi della giustizia sportiva e ordinaria. Pertando uno slittamento dell'inizio dei campionati non è da escludere.