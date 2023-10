Calcio serie C, Perugia - Sestri Levante: i protagonisti della partita

Tanta fatica e sudore, ma alla fine è accaduto quello che contava veramente. Il Perugia, oltre a mantenere l'imbattibilità, è tornata alla vittoria piegando un Sestri Levante per nulla intenzionato ad arrendersi prima del tempo.

Il tecnico biancorosso Francesco Baldini spiega: "E' stata una mia scelta cambiare nell'atteggiamento perché ho visto giocare loro contro la Torres e mi hanno impressionato. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e chiudere la partita". Sull'episodio dell'espulsione: "Marius ha fatto una cavolata e lo sa. Bisogna vedere l'entità della squalifica, anche se sono contento dei portieri che abbiamo. Sono la persona meno indicata per fargli la morale ma sono cose che fanno crescere". Sull'utilizzo del trequartista: "Sapevo che avrebbero lasciato degli spazi. È un'alternativa che ci siamo creati. Continuiamo poi a lavorare sulla costruzione del gioco e sulle palle inattive". Questa la ricetta per compiere il salto di qualità: "Dobbiamo migliorare nella compattezza di squadra nei momenti difficili. Oggi è accaduto, a Rimini no. Possiamo tornare a pressare in avanti in futuro ma dobbiamo avere equilibrio". Infine la classifica: "Nei primi cinque posti ci sono squadre che non hanno cambiato allenatore ed è logico che siano avvantaggiate. Per noi ci vuole un po' più di tempo. Continuiamo a mettere mattoni".

Il match winner Simone Santoro commenta così: "Sono felice di aver dato nuovamente una mano alla squadra e del gol. Dovevamo chiuderla prima ma non siamo bravi a sfruttare tre quattro ripartenze. Poi è subentrata un po' di paura, cosa normale, ed è quella che ci ha fatto soffrire e abbassarci. L'espulsione? Sembra per fallo di reazione. Sappiamo che sono gesti da evitare perché possono complicarci la vita ancora di più, ma era importante vincere". Anche perchè il campionato corre: "Sappiamo che la C è difficilissima. Ogni squadra ha il suo modo di giocare dove le partite si decidono sugli episodi. Stiamo lavorando su alcuni dettagli che fanno la differenza. Certe partite vanno chiuse prima perché per un episodio possono essere buttate via". Infine: "Sono rimasto volentieri a Perugia e penso che lo stia dimostrando. Voglio aiutare questi ragazzi meravigliosi e mi fanno sentire al centro di tutto".