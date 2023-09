Calcio serie B, Perugia - Sestri Levante: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Gli ultimi due pareggi hanno lasciato non pochi rimpianti in casa Perugia. La sensazione è che, specialmente a Rimini, si sarebbe potuto ottenere qualcosa in più ma è arrivato il momento di accelerare per recuperare il tempo perduto. Sei punti contro Sestri Levante e Fermana sono obbligatori per cercare di non fare scappare le avversarie in testa e per non allontanare prima del tempo i sogni di gloria: prima tappa contro la squadra della provincia di Genova domani alle 18:30 al Curi. Il pubblico dello stadio perugino non esulta con gioia dal derby con la Ternana vinta a marzo (il 3-2 con il Benevento fu inutile) ed è ora di sbloccarsi.

Ma vediamo come le due compagini arrivano a questo appuntamento:

Qui Perugia: Baldini alle prese con un assenza dell'ultimo minuto

Sono ancora imbattuti i biancorossi in questo campionato, cosa non da poco viste le note problematiche legate alla categoria di appartenenza, ma la vittoria manca da tre turni, nella vittoriosa trasferta di Ferrara. Domani bisogna assolutamente sbloccarsi e Francesco Baldini ha chiesto ai suoi giocatori soprattutto la prestazione, il mezzo principale per arrivare al risultato pieno. A complicare i suoi piani ci si è messa l'assenza dell'ultimo minuto di Federico Ricci, non al meglio della condizione e non incluso pertanto nella lista dei convocati. Per il resto la rosa a disposizione del tecnico, ex della partita, è al completo.

Nella rifinitura del tardo pomeriggio, tenutasi al Renato Curi a porte chiuse, sono state effettuate le ultime prove. Davanti a Adamonis toccherà a Mezzoni, Angella, Vulikic ed uno tra Cancellieri e Bozzolan; a centrocampo largo a Iannoni (ma occhio a Santoro, che potrebbe spuntarla in extremis), Bartolomei e Kouan; in attacco Matos, Vasquez e molto probabilmente Lisi, data l'assenza di Ricci. Per gli altri ci sarà la Coppa Italia a metà settimana.

Qui Sestri Levante: Barilari si mette "a specchio"?

Una neopromossa che giace quasi in fondo alla classifica, ma comunque capace di creare problemi a chiunque. Con queste credenziali la formazione di Enrico Barilari scende in Umbria con l'ambizione di iniziare a risalire la corrente. Il Perugia potrebbe trovarsi di fronte un cliente scomodo nonostante i soli 3 punti messi in carniere, dato che squadre come Pescara e Torres hanno trovato parecchie difficoltà contro i rossoblù liguri. Che possono presentarsi anch'essi con l'organico al completo o quasi: soltanto l'attaccante Riccardo D'Antoni è out.

Barilari starebbe pensando di schierare i suoi "a specchio": Anacoura in porta; Pane, Oliana, Regini e Furno in difesa; Parlanti, Raggio Garibaldi e Troaino a centrocampo; Gala, Busatto e Candiano in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Sestri Levante sarà possibile seguirla a partire dalle ore 18:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).