Calcio serie C, ecco come Baldini vuole riportare il Perugia alla vittoria: "Alzare il livello di concentrazione"

Vittoria cercasi per evitare che la classifica si allunghi ulteriormente. In testa squadre come Cesena, Pescara e Torres non sbagliano un colpo o quasi e per il Perugia vi è la necessità impellente di tornare ad innestare le marce alte. L'occasione propizia si chiama Sestri Levante, compagine ligure neopromossa ma capace di dar fastidio a numerose big: sarà necessario affrontare questa partita come se ci si trovasse di fronte un avversario di questo tipo per i motivi sopra citati.

Per Francesco Baldini sarà una sorta di partita del cuore avendo allenato e vinto nella cittadina rivierasca nel 2014/15, ma non ci sarà spazio per i sentimenti: i tre punti sono l'unica strada percorribile.

Una settimana particolare

Sono stati giorni un po' atipici per il tecnico, redarguito lunedì scorso con uno striscione: "Uscendo dal campo alcune persone mi hanno detto "non mollare". Non penso sia successo nulla di grave, secondo me sono stato frainteso. Sicuramente i tifosi non lo hanno fatto apposta ad incendiare quel materasso, ma ho detto che la colpa era principalmente nostra. Ho fatto presente di unirci per fare qualcosa di importante, non di dimenticare il passato. Abbiamo veramente bisogno dei nostri sostenitori. Già mi preoccupa non averli contro la Torres".

I sentimenti da parte

Non sarà un match come molti altri per Baldini: "Quando vai in posti dove si vince è logico ci sia un ricordo particolare. Ho un rapporto di grande stima con Risaliti, che è una persona onesta, sincera, leale. Quanto è stato fatto era storico. Sarò però assetato di vittoria e non starò a guardare chi ha di fronte".

La ricetta per tornare a gioire

Il tecnico sa come spingere i suoi alla conquista dei tre punti: "La vittoria manca sicuramente davanti alla nostra gente. Se fossi concentrato su di essa farei un errore, devo pensare alla prestazione. Fondamentale alzare il livello di concentrazione perché abbiamo nelle corde il massimo risultato".

Che Sestri sarà?

Ecco che avversario attenderà i Grifoni: "Se si chiuderanno? No, perché giocano le partite senza avere "niente da perdere", per cercare di fare risultato. Hanno conquistato una categoria e affrontano ogni partita come fosse l'ultima. Saranno spensierati, perché ciò che prenderanno è tutto di guadagnato". Sul modo di affrontare la partita Baldini risponde: "È naturale che ognuno fa i propri interessi. Ma dobbiamo fare una grande prestazione ed essere svegli e intelligenti per limitare gli errori. Abbiamo nelle corde di poter fare questo".

La lepre sta in Sardegna

La Torres sembra già in fuga essendo a punteggio pieno: "Ho visto le loro cinque partite. Sicuramente è una squadra tosta, che ha confermato l'allenatore dell'anno passato. Il Sestri però contro di loro non meritava certo la sconfitta".

Capitolo formazione

Baldini sembra avere le idee piuttosto chiare su come far giocare le squadra anche se fa presente di "ragionare su qualche accorgimento tattico. A Rimini negli ultimi 20' abbiamo perso l'equilibrio; dobbiamo essere bravi a rimanere noi stessi, anche senza palla. Ragiono sui cambi: ho messo dentro Santoro e Dell'Orco: il primo per dare dinamicità, il secondo per fargli fare minutaggio. Domani voglio vedere una crescita di questo tipo". Infine: "Siamo troppo forti a centrocampo per non avere dei dubbi. Di certo non posso fare giocare i soliti tre per tutte le partite".