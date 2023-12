Calcio serie C, Formisano sprona il Perugia dopo il ko: "Dobbiamo mettere da parte la paura di giocare"

In tanti temevano questa partita ed è finita come era lecito attendersi, con il Cesena che ha sfruttato tutte le defaillance del Perugia e, pur non compiendo sforzi eccessivi, si è portato a casa vittoria e titolo d'inverno. Probabilmente Alessandro Vittorio Formisano si aspettava debutto migliore: "Ogni allenatore deve fare lo psicologo. Perchè primo tempo inaccettabile? Non si può aver paura di giocare e di subire cross. In questo modo non possiamo sperare di fare bene". Sulle difficoltà incontrate: "Mi aspettavo un Cesena determinato. Ha preferito giocatori di esperienza, noi non abbiamo accorciato su Saber. Poi ci sono stati gli episodi. Il secondo gol è dubbio perché l'arbitro è andato contro il guardalinee che aveva segnalato fuorigioco, poi abbiamo palleggiato poco. Non siamo lucidi mentalmente". Sulla scelta di Furlan: "Adamonis ha avuto qualche problema fisico e non ho avuto tempo per valutare bene la situazione". Un pensiero a Carlo Giulietti: "Lo conoscevo bene, volevamo dedicargli la vittoria ma la prima che faremo sarà per lui". Chiusura sul mercato: "Avremo tempo per fermarci e capire. Sarà tutto una conseguenza di quello che vorremmo fare. La prima cosa è scrollarsi di dosso la paura".

Secondo il centrocampista Paolo Bartolomei "il primo tempo è stato peggio rispetto al secondo. Avevamo preparato la partita in un certo modo ma loro hanno trovato il gol in modo particolare. Nella ripresa siamo stati più spensierati. I primi 20' abbiamo giocato alla grande ma ci hanno punito con una ripartenza. Dobbiamo lavorare forte e ripartire". Bartolomei ha poi detto che "c'è rammarico perché volevamo vincere per il tifoso scomparso. Ora stacchiamo la spina". Sull'esonero di Baldini: "Ci è dispiaciuto, eravamo un gruppo compatto, ma dobbiamo rispettare la scelta della società. A Formisano siamo andati subito dietro. Ripartiamo dal secondo tempo perché dobbiamo riportare il Perugia dove merita".