Calcio, Massimo Ferrero interessato al Perugia? Pare proprio di sì...

Sembravano le classiche voci buttate lì, ma a quanto pare qualcosa di serio c'è. E anche ben avviato. Il Perugia presto potrebbe cambiare proprietà, con tutte le cautele del caso, come si conviene in situazioni di questo tipo. A rilevarla nella fattispecie sarebbe niente meno che l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il cui interesse sarebbe reale.

Cosa è che lo portrebbe far pensare? Il fatto che il produttore cinematografico nella giornata di oggi fosse a Perugia. Per la precisione Ferrero dapprima ha pranzato al Barton Park e poi ha visitato le strutture socierarie, dallo stadio Renato Curi al Centro Sportivo Paolo Rossi, sede degli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Due motivi sufficienti per capire che qualche novità sostanziale nelle prossime settimane potrebbe effettivamente avvenire.

Cosa bolle in pentola

La visita dell'ex patron blucerchiato dimostra chiaramente che la sua volontà di acquisire il Perugia esiste e utilizzerebbe almeno una parte dei soldi ottenuti dopo la cessione della Samp. Si tratterebbe sulla base di 8,5 milioni, debiti compresi. Tutto ovviamente va preso con il beneficio di inventario, ma quel che è certo è che entro il 20 giugno, data in cui va iscritta la squadra alla C, qualcosa deve pur succedere, sia un un senso che in un altro.

I tifosi si dividono

Il popolo biancorossi, di fronte a questa eventualità che potrebbe diventare sempre più concreta settimana dopo settimana, esprime opinioni differenti. C'è chi lo accoglierebbe senza riserve pur di liberarsi di Santopadre, ma nello stesso tempo esiste chi sarebbe assolutamente contrario al suo avvento, soprattutto per le disavventure nel suo periodo trascorso a Genova. E' il caso di alcuni ultras, che hanno fermato Ferrero mentre cercava di guadagnare l'ingresso alla sede dopo aver visitato il centro sportivo, contestandolo piuttosto vivacemente. La testimonianza è un video che nelle ultime sta circolando in rete. E' ancora presto insomma per trarre giudizi definitivi, ma la sensazione è che quelli che arriveranno saranno giorni molto caldi.