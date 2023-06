Calcio, la Reggina potrà iscriversi alla B. Niente riammissione per il Perugia

Massimiliano Santopadre ed il Perugia, molto probabilmente, dovranno rassegnarsi. La Reggina, una delle società dalla situazione in bilico, potrà regolarmente iscriversi alla serie B. Questa mattina il Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria ha concesso l'omologa riguardante la ristrutturazione del debito del club amaranto, che ora potrà programmare il futuro con più serenità.

La sentenza di fatto chiude definitivamente le porte di riammissione al campionato cadetto dei biancorossi, che avrebbero dovuto sperare, per poter rientrare in corsa, che sia la Reggina stessa che la Sampdoria non si iscrivessero. Nella stagione 2023/24 dunque i Grifoni, salvo improbabili colpi di scena, militeranno in serie C con tutte le difficoltà e le insidie che questo comporta.

La soddisfazione degli amaranto

Ad ufficializzare il tutto di fatto è stato il patron della Reggina Felice Saladini, che nel corso di una conferenza stampa con il presidente Marcello Cardona ha così commentato: "Finalmente ci mettiamo alle spalle questa vicenda e grazie a questa sentenza possiamo pensare al futuro del club".

Come la prenderà Santopadre?

E' indubbio che questa decisione da parte del Tribunale assicurerà ai calabresi una tranquillità economica importante, ma c'è chi di certo storcerà il naso. Uno di questi è sicuramente Santopadre, che non sarà contento affatto e non propriamente certamente per la riammissione di fatto sfumata. Lo scorso 24 maggio, a soli cinque giorni dalla retrocessione, il presidente aveva duramente attaccato gli amaranto, rei a suo dire di non aver rispettato le regole dell'ordinamento sportivo. Il capitolo scritto stamattina ha messo la parola fine sulla querelle, con un unico scontento. Scontato intuire chi possa essere...