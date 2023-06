Calcio, Eccellenza: ancora un colpo del Pierantonio

Dopo Passeri, Piras e Capati, il Pierantonio, compagine neopromossa in Eccellenza, annuncia anche il difensore Roberto Francioni, classe 1994, proveniente dal Branca. Il club del presidente Fumanti è tra i più attivi della categoria e sembra avere le idee chiare circa il futuro, arricchendo la rosa di elementi esperti e talentuosi per affrontare la prossima stagione in Eccellenza.