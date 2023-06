Calcio, Eccellenza: Federico Retini al Pontevalleceppi

Il Pontevalleceppi si assicura le prestazioni dell’attaccante esterno Federico Retini, classe 1997 proveniente dalla Pontevecchio. Un colpo importante messo a segno dal direttore sportivo Stefano Balducci per arricchire la rosa a disposizione di Mister Polverini.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Ponte Valleceppi): "Nella giornata di oggi arriva l’ufficialità dell’ingaggio dell’attaccante classe ‘97 (Federico Retini), cresciuto nelle giovanili del Gualdo Casacastalda e nella passata stagione alla Pontevecchio. Attaccante esterno veloce e potente che sarà un grande risorsa per la squadra. Benvenuto Federico e in bocca al lupo, ci vediamo presto in campo".