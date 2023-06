Calcio, Eccellenza: il Branca ingaggia Matarazzi

Colpo di mercato in difesa per il Branca: dalla ex Polisportiva C4 Foligno, ora ACF Foligno, arriva l’esperto difensore centrale, classe 1986, David Matarazzi.

Innesto di grande esperienza che va a completare un reparto difensivo di ottimo livello per la categoria.

Questa la nota del club (fonte Facebook A.s.d. Branca 1969): “La società Asd Branca 1969 comunica ufficialmente l'arrivo del difensore centrale David Matarazzi classe 1986 ex di Gualdo Casacastalda, Trestina, Lama e nella passata stagione nelle fila della C4 Foligno.

Benvenuto in famiglia David”.