Ancora un colpo di mercato del Pierantonio: questa volta, il club della famiglia Fumanti porta in squadra il giovane attaccante assisano, classe 2005, Edoardo Aronni che, nonostante l'età, vanta esperienze importanti nelle giovanili di Perugia, Bologna e Cittadella, club quest'ultimo in cui ha disputato la passata stagione in prestito proprio dal Bologna.