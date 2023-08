Prosegue la campagna di calciomercato in entrata per l'Ellera: questa volta, il direttore sportivo Prelati, in collaborazione col direttore generale De Luca, completa due colpi per la difesa, in arrivo dalla Campania. Si tratta del centrale di difesa, classe 1996, Carmine De Palma, e del terzino destro, classe 2002, Giovanni Della Rocca.