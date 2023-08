Calcio, Eccellenza: Atletico BMG forza quattro

Continua il calciomercato dell'Atletico BMG che oggi mette a segno ben quattro colpi in entrata: a centrocampo, infatti, arriva il siciliano Salvatore Treppiede, reduce dall'esperienza in Eccellenza con la maglia della Mazarese, preceduta da tanta Serie D con Sancataldese, Canicattì e Licata; oltre a questa importante operazione targata Arcipreti, arrivano anche tre giocatori umbri doc, ovvero Adriano Sbarzella, centrocampista classe 1999 ex Avezzano, Michelangelo Purgatori, terzino sinistro classe 2005 ex Orvietana, e Maurizio Mencarelli, centrocampista classe 2004 anche lui ex Orvietana.