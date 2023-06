Calcio, Eccellenza: tre acquisti per l’Atletico BMG

L’Atletico BMG del presidente Alessandro Contardi ufficializza un tris di nuovi acquisti: si tratta del difensore venezuelano Leonardo Paletta, classe 1997 lo scorso anno in forza alla Favl Cimini (Eccellenza laziale), del centrocampista, classe 1997 ex Lama, Edoardo Proietti, e dell’attaccante argentino Lucas Canavese, classe 1997 anche lui, che a Massa Martana trova il connazionale Famian Sciacca con cui potrebbe giocare in un ipotetico tandem offensivo.