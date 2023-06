Calcio, Eccellenza: secondo acquisto per il Pierantonio

Dopo aver piazzato il primo colpo per il nuovo Pierantonio targato Eccellenza, l'attaccante Filippo Passeri prelevato dal Sansepolcro, il club del presidente Giuseppe Fumanti ufficializza il secondo: si tratta di Luca Piras, centrocampista classe 2004 proveniente dal Lama.

Secondo tassello, dunque, per il club neopromosso in Eccellenza che, a quanto pare, punta a non essere una meteora, ma ad affermarsi nella massima categoria regionale umbra.