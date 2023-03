Calcio, Promozione Girone A: vince ancora la capolista Pierantonio, successo importante per il Castello San Secondo

La gara della prima della classe finisce ancora una volta con una vittoria: 2 a 0 per il Pierantonio sul Mantignana Monte Malbe e primo posto in cassaforte (già da tempo), mentre la Pianese seconda in graduatoria vince di misura (2 a 1) il match casalingo con il Viole. In coda è da segnalare l’importante successo del Castello Calcio San Secondo contro il fanalino di coda Gualdo Casacastalda con un netto 4 a 0.

Questi i risultati della ventisettesima giornata:

Calzolaro – Montone 0 – 0 (giocata il 18 marzo);

Castel Del Piano – Tavernelle 0 – 3;

Castello calcio San Secondo – Gualdo Casacastalda 4 – 0;

Grifo Sigillo – Selci Nardi 2 – 0;

Mantignana Monte Malbe – Pierantonio 0 – 2;

Piccione – Padule San Marco 0 – 1;

Pievese – Viole 2 – 1;

Vis Nuova Alba – Marra San Feliciano 1 – 0.