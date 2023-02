Perugia, bagno di folla ai funerali di Ilario Castagner. Presenti Grifoni di oggi e di ieri. Il ricordo di Padre Mauro

Tutti, tifosi, giocatori e dirigenti avevano appreso la brutta notizia proprio mentre il derby tra Perugia e Ternana, conclusosi con la vittoria della squadra di casa dopo ben sette anni di digiuno per quanto riguarda le gare al Curi, e la giornata di oggi è stata dedicata al ricordo di colui il quale è stato il principale artefice di una squadra imbattibile e ancora oggi nella memoria di tutti. Ilario Castagner se ne è andato all'età di 82 anni in silenzio e compostezza, come del resto era il suo stile. E la città non poteva che tributargli il giusto e doveroso omaggio: la chiesa di San Giovanni Battista, in cui si sono svolti i funerali, era assolutamente gremita, così come il piazzale antistante, con tifosi e gente comune che non sono voluti mancare.

In prima fila, di fronte al feretro, oltre che la moglie Liliana e i familiari più stretti, c'era l'intera squadra attuale del Perugia Calcio, che tre giorni fa ha onorato al meglio la memoria del Mister giocando un secondo tempo di grande livello. Non sono però mancati intepreti di quella squadra che seppe far sognare: da Vannini, uno che se non si fosse fatto male nel momento decisivo magari a vincere lo scudetto quel Perugia ce l'avrebbe anche fatta, ai vari Nappi, Bagni, Goretti, Malizia, Dal Fiume, Tacconi ed altri come Marchei, Tinaglia e Valentini.

IL RICORDO DI PADRE MAURO - Durante la messa familiari e amici si sono avvicendati al microfono per ricordare la figura di Castagner, molto più di un semplice allenatore. Tra le dediche spicca quella del cappellano ufficiale del Grifo, Padre Mauro Angelini, che in primis ha evidenziato come a caratterizzare la sua figura sia stata "la mitezza. In questo momento noi siamo agitati e compiamo scelte estemporanee, lui era davvero un signore". Poi un aneddoto all'apparenza semplice ma significativo: "Andavo a fare le benedizioni nelle case, tra queste anche quella di Ilario. Ad un certo punto mi disse "si fermi", e ci siamo messi a parlare almeno per una quarantina di minuti". Don Mauro ha poi concluso il suo intervento affermando che "quello di oggi è un abbraccio completo, c'è la squadra, ci sono i tifosi e la gente che Ilario ha amato e continuerà ad amare. Non è un addio, ma un arrivederci. Nella partita di sabato abbiamo vissuto un momento emozionante, è stata la vicinanza del cuore. Grazie Ilario".

UNO STIMOLO IN PIU' - E ora toccherà al Perugia di oggi continuare ad onorare il Mister su ogni campo, proseguendo sulla strada intrapresa, vale a dire lavoro (tanto), giocare per la maglia che si indossa e non mollare mai. Fino naturalmente al raggiungimento dell'obbiettivo.