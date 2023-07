Calciomercato, il primo innesto del Perugia è Bozzolan

Dopo quattro uscite (Angori all'Empoli, Vano al Monterosi e per finire Casasola e Sgarbi, andati via dopo aver rescisso il contratto) arriva finalmente la prima operazione in entrata. Per la prossima stagione il Perugia potrà contare sull'apporto di Andrea Bozzolan (2004), che arriverà in prestito dal Milan dopo aver rappresentato uno dei punti di forza della squadra Primavera.

Professione terzino sinistro e cresciuto calcisticamente a Limbiate, il prossimo Grifone ha già avuto una prima presa di contatto con la realtà biancorossa essendosi allenato, seppur in maniera differenziata, questa mattina all'antistadio Paolo Rossi. L'ufficialità pertanto potrebbe già arrivare nel corso della giornata.

Bozzolan, che nei giorni scorsi aveva rinnovato con il club rossonero fino al 30 giugno 2027, ha fatto parte della vittoriosa spedizione azzurra agli Europei Under 19. Di certo mister Baldini avrà un bel prospetto su cui lavorare nei prossimi mesi.

Si avvicina il Baldini day

Di questo arrivo parlerà sicuramente il tecnico Francesco Baldini oggi pomeriggio alle 17, quando è in programma la conferenza stampa di presentazione. Appuntamento presso la sala conferenze dello stadio Curi.