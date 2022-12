Festività natalizie, iniziative in tutta l'Umbria: ecco quelle imperdibili

Messa definitivamente da parte la pandemia con i suoi rigori e le tante rinunce alle quali siamo stati costretti, il Natale 2022, sebbene nell'attenzione all'economia per via della crisi enegetica, non ci lascerà scontenti: a partire dalla città di Perugia e in ogni angolo dell'Umbria, infatti, Comuni, Proloco, associazioni e semplici cittadini sono tornati a mettere in programma una serie di appuntamenti tradizionali per regalare il calore del Natale a grandi e piccoli.

E così a partire dal capolugo di regione, dall'8 Dicembre il centro storico è inondato da luci, colori e profumi con Dolcissima Perugia, manifestazione promossa dal comitato dei commercianti del centro storico. Ma per gli amanti della musica e dell'arte non mancano i concerti a sorpresa delle terrazze dei palazzi antichi di Fondazione Perugia (anche a Gubbio ed Assisi) così come tanti momenti di gioco e divertimento per i più piccoli. Scendendo dal centro fino al parco salotto della città, il Barton Park, si potrà godere della più perfetta atmosfera natalizia con l'evento Special Christmas: mercatini natalizi, musica a tema e l'immancabile casetta di Babbo Natale, dove si potranno lasciare le letterine.

Anche la città di Gubbio sarà trasformata in una suggestiva ChristmasLand, con un percorso guidato immersivo attraverso le suggestioni della realta virtuale, un bosco incantato e anche qui la casa di Babbo Natale tutto alla base del celeberrimo Albero realizzato sul Monte Ingino, l'albero più grande del mondo.

In tema di record torna anche la suggestiva manifestazione Luci sul Trasimeno di Castiglione del Lago, che vede l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo all'interno di un percorso speciale che prevede anche mercatini, giostre e mostre artistiche in uno dei boghi più belli dell'Umbria. L'evento si colloca in sinergia con il Comune di Deruta, dove in parallelo è stato accesso il grande albero di Natale realizzato in ceramica, insieme ad eventi natalizi a misura di grandi e piccoli.

Di bellezza in bellezza, anche il borgo di Trevi offrirà vari momenti a partire dal percorso allestito tra Chiostro e Museo della Civiltà dell'Ulivo; così come Magione, che vedrà tante iniziative per un Natale "diffuso" su tutto il territorio comunale, in cllaborazione con varie associazioni locali.

Sarà poi la volta dei presepi, con la città di Bastia che incentrerà le sue manifestazioni natalizie tutte sul tema della Natività, in particolare con il ritorno del suggestivo e partecipato Presepe Vivente di Costano. E come non visitare la città di Assisi, patria dell'inventore del Presepre, San Francesco? Qui il Natale sarà all'insegna della bellezza, con il grande albero e il Presepe monumentale con staute realizzate con il legno donato dai boschi del Trentino.

Passando in Alto Tevere, anche Città di Castello annuncia un ricco programma natalizio, dove non manca la curisoità del mercatino di Natale realizzato per la prima volta nel convento di clausura delle Cappuccine di Santa Veronica Giuliani.

Infine anche Umbertide, Spello, Norcia e Monte Santa Maria Tiberina offriranno a cittadini e visitatori tante calorose iniziative per celebrare la festa natalizia, per eccellenza quella della famiglia.