Bastia Umbra, tante iniziative su tutto il territorio all'insegna della Natività: dopo la pandemia ritornano i presepi viventi

Il Comune di Bastia, in occasione delle festività natalizie, mette al centro la Natività. In collaborazione con le Associazioni di categoria e di volontariato di Bastia Umbra, le Parrocchie, le scuole, l’Ente Palio propone un programma ricco di eventi, di inclusione, di sostenibilità e solidarietà dal 7 dicembre al 14 gennaio nel quale tutta la comunità è coinvolta.

Manifestazioni culturali, sociali, di intrattenimento, di promozione e valorizzazione del territorio si incontreranno con arte e tradizione.

Tutte le iniziative in programma sul territorio

Sulle facciate delle chiese di Bastia – Ospedalicchio- Costano, saranno proiettate opere d’arte “Le Natività del Perugino”, il Divin pittore di cui ricorre nel 2023 il cinquecentenario della sua morte.

Torna il Presepe vivente nel Borgo Antico dei Baglioni a Bastia Umbra il 18 dicembre e il 6 gennaio dove il centro storico, i vicoli prenderanno vita con una animazione storico teatrale con tanti personaggi grandi e piccini che, come figuranti, come attori, cantori e artigiani realizzeranno una rievocazione storico – religiosa con momenti di teatralità.

Per la prima volta si realizzerà il Presepe vivente a Costano il 26 dicembre e il 7 gennaio realizzato nell’area dell’oratorio attraverso un percorso che permetterà al visitatore di scorgere le varie ambientazioni e le botteghe dei vecchi mestieri, soffermandosi infine alla grotta della Natività.

Un bellissimo Presepe in Piazza Bruno Buozzi ad Ospedalicchio, una mostra con opere sulla natività potrà essere visitata presso la Chiesa di Santa Croce.

Un programma all’insegna della sostenibilità per gli allestimenti natalizi a basso impatto energetico. In Piazza Giuseppe Mazzini, in Piazza Bruno Buozzi di Ospedalicchio, nella Piazza Umberto Fifi di Costano, l’8 dicembre alle ore 17.00 si accenderanno le “Natività del Perugino”. Sempre l’8 dicembre l’accensione del Boschetto natalizio in Piazza Mazzini e degli Alberi dei 4 Rioni alle ore 17.30, la cui premiazione si svolgerà all’Auditorium Sant’Angelo.

"I Presepi Viventi sono la massima espressione del senso di comunità - dichiara l'Assessore Daniela Brunelli - nella festa più forte e significativa dell'anno . Dopo l'interruzione causa pandemia, la partecipazione è eccezionale, quest'anno ancor più eccezionale perché a Bastia centro e Costano, segno tangibile di una cultura di comunità coesa. Ringrazio gli uffici, tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi nella realizzazione di un evento così impegnativo, una storia d'amore per la terra, per i valori, per le tradizioni".

Natale in musica e solidarietà

Agli eventi sulla Natività si aggiungono concerti e tanti altri appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Dopo la prima edizione dell’anno scorso che ha riscosso tanto successo, torna La Lotteria Città di Bastia promossa dall'Associazione Impresa e Sviluppo, una lotteria diversa dalle altre, vince il 50% chi acquista o riceve in omaggio il biglietto vincente e l'altro 50% l’associazione o l’attività economica che lo ha venduto o regalato. “Condividere, supportarci, fare rete, sono le prerogative fondamentali per realizzare programmi per tutti, di interesse" afferma il Sindaco Paola Lungarotti.

Solidarietà e inclusività con i concerti Almost Jazz dell’associazione il Giunco il 19 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo e il concerto che chiuderà la rassegna natalizia presso Umbriafiere, Centro Congressi, 14 gennaio ore 21.00 “La Musica del Cuore”, una serata musicale di solidarietà con i Medici per caso, Pandora’ box, Incas, Luli Tunes, in favore di AVIS , Aido, Croce Rossa Bastia Umbra.