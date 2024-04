Musica, Renato Zero in concerto a Perugia: a ottobre la tappa del suo tour

"Autoritratto", il concerto evento di Renato Zero sarà anche a Perugia. La data ufficiale della tappa umbra è il 29 ottobre. Il concerto del cantautore è previsto al PalaBarton. Il tour, che lo porta ad esibirsi in diverse città italiane, ha già fatto registrare diversi sold out (14 a Roma e Firenze). Anche per Perugia è possibile acquistare i biglietti.