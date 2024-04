Arriva "Degusta il borgo: Bevagna e Montefalco": tutto il programma

Si avvicina l’appuntamento con ‘Degusta il borgo: Bevagna e Montefalco’, iniziativa finanziata dal Gal Valle Umbra e Sibillini nell’ambito della misura 19.2.1.07 con il progetto ‘Bevagna e Montefalco Borghi di eccellenze’. Otto gli eventi per altrettanti itinerari, tra arte e cultura, storia e natura, alla scoperta dell’enogastronomia e delle eccellenze locali in programma nei due borghi, tutte le domeniche a partire dal 7 aprile e fino al 26 maggio. Realizzato da Comune di Bevagna e Comune di Montefalco e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino, il programma prevede come prima tappa Bevagna, domenica 7 aprile per ‘Bevagna al tempo delle gaite’, un percorso con guida turistica alla scoperta del medioevo e delle sue bellezze. Si prosegue domenica 14 aprile con una pagina del territorio e del paesaggio montefalchese aperta sul passato grazie al trekking tra le campagne di Montefalco, nelle frazioni di Gallo, Colle Arfuso e Turrita con ‘Turrita, Colle arfuso e i vecchi casali poderali’. Domenica 21 aprile si torna a Bevagna per partecipare all’evento ‘Torre del colle e il lago Aiso’, itinerario ad anello con partenza e arrivo a Torre del Colle, alla scoperta di due ambienti tanto diversi quanto vicini tra loro; ultimo appuntamento di aprile sarà domenica 28 a Montefalco con ‘Il Sagrantino: storia, arte e tradizione’, un focus con approfondimento guidato negli ambienti del Museo di San Francesco.

Si riparte domenica 5 maggio da Bevagna, per una passeggiata tra campagne e boschi ‘Lungo le vecchie vie di comunicazione’, da un luogo sacro verso un antico castello che svetta sulle installazioni moderne, ovvero dalla Madonna della Pia a Castelbuono, e si continua domenica 12 maggio lungo un percorso nelle zone della campagna montefalchese che hanno fatto la storia del Sagrantino. I partecipanti verranno condotti in un itinerario ad anello con partenza e arrivo nella frazione di Pietrauta, per un piacevole trekking tra gli oliveti e i vigneti di Montefalco. Domenica 19 maggio si va alla scoperta della ‘Bevagna romana’, tour guidato sulle tracce dell’antica Mevania in un percorso archeologico ‘indoor’ che porterà i partecipanti a immergersi nella più antica identità di Bevagna, fiorente centro commerciale attraversato dalla via Flaminia, nonché sede di un importante porto fluviale. Il cartellone di eventi si chiuderà domenica 26 maggio con ‘Montefalco tra arte, spiritualità e paesaggio, percorso con guida turistica alla scoperta del borgo, con partenza dal Convento di San Fortunato verso le mura medievali del borgo e visita alla Chiesa di Santa Chiara della Croce, per poi salire fino alla Chiesa di Sant’Agostino e alla Piazza del Comune e culminare al punto panoramico della ‘Ringhiera dell’Umbria’.

Per ogni attività i partecipanti riceveranno in omaggio un prodotto enogastronomico locale delle aziende aderenti al partenariato ‘Bevagna e Montefalco: borghi di eccellenze’. La partecipazione è gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione. Per informazioni: www.stradadelsagrantino.it, info@stradadelsagrantino.it.