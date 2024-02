Carnevale, a Perugia è tutto pronto per la festa dei rioni di San Sisto

Prezzo non disponibile

E’ pronta a partire l’edizione 2024 del carnevale di Perugia con tanti appuntamenti in programma. Le iniziative sono in collaborazione con l’APS carnevale “I rioni di San Sisto”.

Eccole nel dettaglio:

-domenica 4 febbraio dalle 14 alle 18 sfilata dei carri allegorici a San Sisto con partenza da piazza Martinelli.

-sabato 10 febbraio a San Sisto in piazza Martinelli dalle 10 carri in piazza; dalle 14.30 festa di carnevale con animazione per i bambini.

-martedì 13 febbraio sfilata dei carri allegorici in centro storico. La giornata prevede dalle 10 l’arrivo dei bambini e bambine delle scuole degli istituti comprensivi del Comune di Perugia con merenda di carnevale offerta dal Consorzio Perugia in Centro. I ragazzi/e ed insegnanti saranno trasportati gratuitamente dalle scuole al centro storico e ritorno con gli autobus messi a disposizione dal Comune di Perugia.

Nel pomeriggio alle 17 sfilata dei carri in corso Vannucci fino alle 19.

- domenica 18 febbraio dalle 14 alle 18 sfilata dei carri allegorici a San Sisto con partenza da piazza Martinelli.