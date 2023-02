Mr. Rain, un "supereroe" che farà cantare tutta Italia. Il tour fa tappa anche in Umbria

Prezzo non disponibile

C'è anche Gubbio nelle mete del tour estivo di Mr. Rain. Rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Supereroi annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15 su Ticketone e Dice. Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold out.

Di seguito le date del tour estivo.

27 GIUGNO - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA - ROMA

28 GIUGNO - SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

04 LUGLIO - RESTART LIVE FEST - COSENZA

07 LUGLIO - MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - MAROSTICA

08 LUGLIO - SUNSET FESTIVAL - LIGNANO SABBIADORO

11 LUGLIO - BRESCIA SUMMER MUSIC - BRESCIA

13 LUGLIO - NOISY NAPLES FEST - NAPOLI

14 LUGLIO - OVER SOUND MUSIC FESTIVAL - MOLFETTA

16 LUGLIO - WONDERLAST MUSIC FESTIVAL - GUBBIO

18 LUGLIO - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA - ROMA

20 LUGLIO - COLLISIONI FESTIVAL - ALBA

28 LUGLIO - ROSOLINA BEACH FESTIVAL - ROSOLINA

3 AGOSTO - OVER SOUND MUSIC FESTIVAL - LECCE

05 AGOSTO - ARENA DELLA REGINA - CATTOLICA

06 AGOSTO - ZOO MUSIC FEST - PESCARA

08 AGOSTO - VIPER SUMMER FESTIVAL - CINQUALE

09 AGOSTO - SUMMER NIGHTS - FOLLONICA

11 AGOSTO - ESTATE AL VERDURA - PALERMO

12 AGOSTO - SOTTO IL VULCANO FEST - CATANIA