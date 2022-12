Una festa "Dolcissima" in arrivo a Perugia dal 7 all’11 dicembre

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è in arrivo a Perugia dal 7 all’11 dicembre!!!!

Una nuova kermesse gastronomica mai vista prima approda nella città del cioccolato per far innamorare ed ingolosire … è lei, è “Dolcissima”.

Il Consorzio “Perugia in Centro” ha sposato per primo questo dolce evento ed ha voluto che la manifestazione itinerante iniziasse il suo tour proprio da Perugia, Quale periodo migliore se non quello dell’8 dicembre con l’inizio delle feste di Natale?

Dolci artigianali da ogni dove. Pasticceria, cioccolateria, caramelle, torroni, dolciumi regionali tipici dello stivale e prodotti stranieri… un vero e proprio villaggio stile casetta di "Hansel e Gretel".

Tutta l’Italia ha una tradizione culinaria dolce importante, e in questo periodo più che mai è venuta fuori la cultura del buon dolce artigianale. I programmi televisivi di pasticceria uniti alla cultura alimentare hanno favorito la scelta del buon cibo dolce, che non è più inteso come semplice capriccio di gola ma è diventato parte imprescindibile dei nostri pasti.

Ci saranno laboratori ed attività divulgative sulla pasticceria, cake design, nuove tecniche di lavorazione del dolce tenuti da abili maestri pasticcieri che, uniti ad attività di intrattenimento per bambini daranno vita ad un evento incastonato tra le bellezze del centro storico del capoluogo umbro.

L’idea è quella di vivere il centro storico delle più belle città italiane creando convivialità e voglia di stare insieme… e quale cibo, se non il dolce, rende ancor più facile tutto questo?!

Nel cuore di Perugia, su Corso Vannucci e Piazza Italia per 5 giorni ci sarà “Dolcissima”… la conosci?

Per informazioni: dolcissimaintour@gmail.com