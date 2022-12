Natale a Norcia, gli eventi per tutta la famiglia all'insegna della tradizione

Anche la città di Norcia si prepara ad inaugurare le festività natalizie. Giovedì 8 dicembre prende infatti il via il Natale Nursino 2022. Alle ore 18, in Piazza San Benedetto, verrà acceso l'albero e con esso in contemporanea le luminarie che sono state allestite in questi giorni per la città.

“Anche quest'anno abbiamo organizzato diverse iniziative per trascorrere serenamente il periodo natalizio – dichiara l' Assessore alla Cultura e Turismo Giuseppina Perla -. Avremo appuntamenti per i più piccoli, con il saluto ai nuovi nati del 2022 e la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli delle nostre scuole; momenti pensati per i bambini con laboratori creativi in collaborazione con il Digipass e Ideattivamente (il 21) e il teatro con la vera storia di Babbo Natale a cura del Tieffeu (il 23). Poi la musica – prosegue – con il suono degli zampognari che animerà le giornate dell' 8, 20 e 24 dicembre, il Capodanno in piazza con brindisi e fuochi d'artificio e il Concerto della Befana con il complesso bandistico città di Norcia".

Venerdì 9 dicembre intanto si rinnova l' appuntamento dei falò, Festa delle Campane, che saranno accesi in città a partire dalle 21,30 e nelle frazioni di Forsivo e Campi, per illuminare come da tradizione il passaggio della santa casa della Madonna, da Nazaret a Loreto.

Inoltre si rinnova anche quest'anno la collaborazione con l'Associazione Corteo Storico e con le Guaite per allestire i presepi che sarà possibile ammirare dal 20 dicembre nelle piazzette dedicate.