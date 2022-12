Spello in festa, l'8 Dicembre al via le Luminarie e gli eventi del cartellone natalizio

Orario non disponibile

Anche a Spello, un po' come in tutti i comuni dell'Umbria, sta per accendersi il Natale, sebbene con un’attenzione particolare al risparmio energetico. Si accenderanno a partire da domani, giovedì 8 dicembre, fino al 6 gennaio, le luminarie natalizie che addobberanno la città rendendola ancora più suggestiva e accogliente. Il Comune di Spello ha ritenuto opportuno mantenere accese le luminarie, il cui costo è molto contenuto e pressoché invariato rispetto lo scorso anno, ma visto l’attuale contesto di rincari energetici ha deciso un orario ridotto di accensione che va dal tramonto fino a mezzanotte e mezza.

Al via domani anche la programmazione di “Spello in Festa, Natale e dintorni”, il cartellone degli eventi natalizi promosso dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Loco Spello, che vedrà l’apertura straordinaria delle Torri di Properzio con visita guidata a cura di Athena Promakos- Servizi museali. Il programma è disponibile sul sito del Comune di Spello.