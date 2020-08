Coronavirus in Umbria, è un neonato il nuovo paziente ricoverato a Perugia

È un neonato di 14 giorni il nuovo paziente ricoverato presso il 'Covid Hospital' di Perugia. Risultato positivo a Terni come la mamma, anche lei asintomatica, il bambino nei giorni scorsi ha avuto qualche linea di febbre (ora passata) ma al momento è in buone condizioni. Dopo i tamponi la donna e il piccolo, originari di un Paese extraueropeo, sono stati trasferiti poi da Terni al Santa Maria della Misericordia dove sono entrambi in isolamento.

Gli altri quattro casi dei sei nuovi registrati nel bollettino odierno sono stati invece individuati a Passignano sul Trasimeno (altri tre dopo quello di ieri e linea dura da parte del sindaco con il blocco di eventi, fesete e cerimonie) e a Spoleto (una donna rientrata da una vacanza al mare).