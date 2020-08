Coronavirus: 4 positivi a Passignano sul Trasimeno, il sindaco blocca eventi, feste e cerimonie

Ieri una persona è risultata positiva, oggi altri tre che erano venuti in contatto con la prima. Comune, Asl, Prefettura e Questura stanno monitorando la situazione ed è in corso la verifica del numero di persone in isolamento e l’indagine epidemiologica portata avanti da Asl.

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno ha emesso un’ordinanza sindacale valida fino al 16 agosto che "sospende, con decorrenza immediata, sia all’interno che all’esterno di attività di pubblico esercizio, eventi di qualsivoglia natura che possano creare assembramenti, incluse feste e cerimonie private e gli intrattenimenti musicali".

Si raccomanda "ai gestori di tutte le attività di rafforzare i controlli di vigilanza all’interno e all’esterno degli stessi al fine di evitare il formarsi di assembramenti, anche in numero ridotto" invitando "l’utenza al rispetto del distanziamento sociale e ad indossare la mascherina anche all’esterno in maniera corretta".

Il sindaco chiede "massima responsabilità da parte di tutti nell’adottare comportamenti adeguati. Se in queste ore riusciremo ad isolare le possibilità di trasmissione del virus , grazie alla collaborazione delle 4 persone contagiate e delle persone in isolamento, che devono rispettare le indicazioni avute, ne usciremo prima possibile".

Rimane valido l'obbligo dell'uso della mascherina e di contattare il medico di base o il numero a disposizione di Asl in caso di comparsa di sintomi influenzali.