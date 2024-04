Incidente lungo il sentiero con la mountain bike, soccorsi in azione. I vigili del fuoco, il 118 e il Sasu sono intervenuti a Deruta per soccorrere un ciclista caduto e che ha riportato una frattura. L'uomo è stato caricato sull'elicottero del 118 e portato all'ospedale di Perugia per le cure del caso.