Coronavirus, ancora in calo l'indice Rt in Umbria: la 'classifica' delle regioni

Lieve calo del valore dell'indice Rt in Umbria, dove - come risulta dal nuovo report settimanale di monitoraggio Covid-19 stilato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità (con i dati relativi al periodo 20-26 luglio aggiornati al 28 luglio) - passa dallo 0.3 della settimana precedente allo 0.28 attuale. Un cambiamento minimo, che la conferma comunque tra le regioni più 'virtuose' in questa speciale 'classifica' (otto i territori che hanno un valore superiore alla soglia 'critica' dell'1).

"Complessivamente - si legge nel report - il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione": Questo perché "a livello nazionale si osserva un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale = 0.98". In quasi tutti territori sono "diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente".

Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell’infezione, vengono poi "segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l’origine. Questo evidenzia come ancora l’epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa. Si segnala in alcune Regioni/PA la presenza di nuovi casi di infezione importati da altra Regione e/o da Stato Estero. Si conferma perciò una situazione epidemiologica estremamente fluida". Nella settimana di monitoraggio sono stati "riportati complessivamente 736 focolai attivi di cui 123 nuovi".

Indice Rt in Italia* - Veneto: 1.66 (1.18); Sicilia: 1.55 (0.88); Campania: 1.42 (0.8); PA Trento: 1.34 (0.38); Liguria: 1.25 (1.06); Emilia Romagna 1.08 (1.14); PA Bolzano: 1.07 (0.57); Lazio 1.04 (1.04); Lombardia: 0.96 (1); Piemonte: 0.87 (1.07); Marche: 0.87 (0.62); Abruzzo 0.77 (0.5); Toscana: 0.7 (0.99); Friuli Venezia Giulia: 0.41 (0.71); Puglia: 0.37 (0); Umbria: 0.28 (0.3); Sardegna: 0.08 (0.32); Basilicata: 0.04 (0.06); Valle d'Aosta: 0 (0.1); Calabria: 0 (0); Molise: 0 (0).

(*tra parentesi il dato della settimana precedente)