Perugia, vandali scatenati in centro storico: notte di danni

Danni in centro storico a Perugia. Raid dei vandali nella zona di Porta Sole, Piazza Ansidei, via Bartolo e in diverse altre zone dell'acropoli nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Auto danneggiate, porte sfondate, urla, schiamazzi e anche tentativi di furto. Forze dell'ordine al lavoro per individuare la "banda". Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza.