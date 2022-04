Marco Nicolini consegue l’Onoreficenza di Insigne fotografo Italiano (IFI). Una vita al servizio del racconto per immagini. Un successo per tutta la città.

Non solo fotografo appassionato e competente, ma anche attivo protagonista di un prezioso percorso di volontariato culturale con la fotografia, specialmente finalizzato alla promozione del nostro territorio.

La militanza di Marco Nicolini radica alla fine degli anni Sessanta [ INVIATO CITTADINO Marco Nicolini, mezzo secolo al servizio dell’obiettivo (perugiatoday.it) ]. La sua produzione si avvale prevalentemente del bianco e nero con sistemi analogici e digitali. Ma non rifugge da ardite sperimentazioni con tecniche espressive come quella con pellicola a sviluppo immediato.

I suoi temi preferiti sono il reportage, la “street photography”, il backstage nel Jazz. Ha partecipato dal 1976 sino al 1997 a concorsi Fotografici Nazionali ed Internazionali ottenendo numerosi riconoscimenti.

Ruolo di riguardo nella Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), di cui è attualmente docente tutor in progetti, componente del Dipartimento Didattica e membro del Dipartimento Cultura.

Responsabile del Gruppo Fotografico UniCredit Circolo Perugia. Dal 2017 è anche Direttore della Galleria Fiaf di Perugia presso il Museo civico di Palazzo Della Penna [ INVIATO CITTADINO Perugia, quando la selva oscura si trasforma in immaginario fotografico (perugiatoday.it) ] dove organizza eventi seguiti a livello nazionale.

Onorificenze e riconoscimenti non si contano. Sue foto sono state pubblicate in libri fotografici e riviste del settore. Promuove conferenze, corsi e workshop fotografici.

Ha pubblicato libri, frutto di progetti a lungo termine. Espone in Mostre personali e collettive in Italia ed all’estero.

Fra i suoi progetti mi piace ricordare “Franco Venanti Pittore”, uno splendido book che del “pittore col Borsalino” coglie la gamma di interessi e sfaccettature artistiche e umane.

Da queste foto è poi uscito un video narrante “Omaggio a franco a Venanti”, proiettato in varie occasioni con positivi riscontri di critica e di pubblico.

Altro progetto che tengo a nominare è “Diversi per forza”, dedicato ai “ragazzi” disabili di Relegart.

Impossibile non ricordare “Il nostro ospedale in fotografia. Policlinico di Monteluce” che racconta un ‘come eravamo’ sanitario, urbanistico e antropologico.