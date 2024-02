Superlega, la Sir a Milano per l'ultima della regular season. Tutto sugli uomini di Piazza

Proseguono gli allenamenti settimanali della Sir Susa Vim Perugia al lavoro in vista dell’ultima giornata di regular season di Superlega che vedrà i Block Devils impegnati domenica nell’ostica trasferta dell’Allianz Cloud di Milano in casa della formazione di coach Piazza.

Sedute quotidiane a Pian di Massiano per i bianconeri con coach Lorenzetti ed il suo staff intenti a sviluppare questioni di natura tecnico-tattica anche in vista dell’inizio dei playoff scudetto con gara 1 dei quarti di finale prevista per mercoledì 6 marzo alle ore 20:30 al PalaBarton.

Il match di domenica a Milano sarà pertanto una ghiotta occasione per testare condizione tecnica e fisica contro un avversario di alto livello e che, a differenza di Perugia già sicura del suo secondo posto nella griglia playoff, è ancora in gioco per una posizione tra la quarta e la settima insieme a Civitanova, Verona e Monza e pertanto scenderà in campo determinata e, per così dire, già in clima post season.

Ventinovesimo confronto diretto e terzo stagionale tra le due società. I primi due match di quest’anno hanno dimostrato il grande equilibrio in campo con una vittoria per parte e sempre al tie break con Milano corsara al quinto al PalaBarton nel match d’andata di Superlega e con Perugia invece a spuntarla 3-2 a Bologna nella semifinale di Coppa Italia.

I numeri dell’Allianz sono lo specchio del gioco che propone in campo la formazione meneghina, fatto di pochi errori (Milano non a caso è la squadra della Superlega che sbaglia meno di tutte in attacco essendo abilissima a rigiocare sul muro avversario) e di grande qualità in fase break nella correlazione muro-difesa (a muro l’Allianz è una delle migliori del campionato con 189 punti diretti, 2,33 a set).

A livello di singoli spiccano le eccellenze di Loser, il secondo miglior centrale per punti realizzati dietro Simon con 203 palloni a terra ed il primo della Superlega per muri vincenti (64), Ishikawa e Kaziyski (reduce da un infortunio e rientrato, ma solo in battuta, nell’ultima giornata di campionato a Taranto), ma Milano fa del gioco di squadra e del sincronismo tra i reparti il suo grande punto di forza. Tutta da vivere infine la sfida a tinte azzurre in cabina di regia tra Simone Giannelli e Paolo Porro, certamente due tra i migliori del campionato nel ruolo.