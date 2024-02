Superlega, la Sir attende di conoscere il primo ostacolo dei playoff scudetto

Ripresa dei lavori al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

Con negli occhi ancora lo spettacolo di pubblico di domenica a Pian di Massiano, i Block Devils sono tornati in palestra per una doppia seduta di allenamento in vista dell’ultimo turno di regular season che vede per i bianconeri la trasferta di domenica a Milano in casa dell’Allianz di coach Piazza.

Si guarda a domenica e si guarda anche un pochino più in là in casa Sir Susa Vim perché, con il secondo posto già da un po’ in cassaforte, coach Lorenzetti ed il suo staff stanno lavorando ovviamente anche in funzione dell’inizio della post season con i playoff scudetto che partiranno con gara 1 dei quarti di finale subito mercoledì 6 marzo. Perugia sarà di scena sicuramente al PalaBarton alle ore 20:30 con la prevendita dei biglietti che aprirà lunedì mattina 4 marzo alle ore 12 con i consueti canali di acquisto non appena sarà noto l’avversario dei Block Devils.

Già perché con una sola partita di campionato ancora da disputare, se diverse sono già le sentenze emesse, ci sono al tempo stesso ancora alcuni piazzamenti nella griglia playoff in bilico.

Trento prima, Perugia seconda, Modena ottava e quindi avversaria di Trento nei quarti playoff, Cisterna e Padova ai playoff Challenge, Catania retrocessa in serie A2. Queste le questioni definite della Superlega.

Il resto, vale a dire i piazzamenti dal terzo al settimo, è ancora in forse con diversi possibili finali in base ai risultati dell’ultimo turno.

Il terzo posto in realtà è molto vicino a Piacenza che, a quota 40 punti, con due set nell’ultima in casa con Modena lo mette in banca.

Grande equilibrio a seguire con Civitanova al momento quarta a 37 punti e con Verona, Monza e Milano (in questo ordine in base al numero di vittorie) a seguire a 36. Una di queste quattro formazioni finirà settima e sarà l’avversaria dei bianconeri di coach Lorenzetti.

L’ultimo turno vede un fondamentale scontro diretto a Verona con la squadra di Stoytchev che ospita Civitanova. Monza ha i favori del pronostico giocando tra le mura amiche contro Cisterna mentre Milano ospita appunto i Block Devils.

Solo in caso di vittoria dei bianconeri da tre a Milano l’avversario dei quarti playoff, senza bisogno di dover attendere i risultati degli altri campi, sarà proprio la formazione meneghina che resterà settima. Tutte le altre combinazioni possono cambiare posizioni nella griglia rendendo l’ultima giornata di Superlega una domenica tutta da vivere.