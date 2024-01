Superlega, Lorenzetti promuove in blocco la Sir: "Una prestazione completa"

Domenica di relax e recupero per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la bella vittoria di ieri pomeriggio al PalaPanini di Modena, la squadra usufruirà oggi di una giornata libera e tornerà ad allenarsi lunedì mattina al PalaBarton in vista del match di mercoledì sera in casa con Taranto valido per la quinta di ritorno di Superlega. A tal proposito la società bianconera ricorda che per il match con Taranto (inizio alle ore 20:30) è attiva la prevendita con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Tornando al rotondo 0-3 di ieri in casa della Valsa Group Modena, queste le considerazioni di coach Lorenzetti:

“Un buon approccio alla partita ci vuole sempre, in certi palazzetti come il PalaPanini ancora di più bisogna essere presenti fin da subito. I ragazzi ieri lo hanno fatto con una prestazione secondo me completa a parte il contrattacco. È il secondo indizio in questa fase di gioco che forse fa una prova e quindi questa settimana dobbiamo starci un pochino più attenti. Pochi errori? È vero, ma quelli là in alto sbagliano poco. Nel girone d’andata abbiamo sbagliato un po’ di più e dobbiamo ridurre questo numero. Mercoledì c’è Taranto ed è una partita importante viste anche le settimane che stiamo passando dove ogni giorno ce n’è una. Di Taranto già ho parlato bene all’andata e forse adesso è il caso di parlarne ancora meglio. Abbiamo lunedì e martedì per prepararci e mercoledì daremo tutto”.



Parla anche un soddisfatto presidente Sirci:

“Abbiamo giocato una partita quasi perfetta in tutti i fondamentali, ci godiamo la vittoria ma non montiamoci la testa. Faccio i complimenti a tutti e sono felice del rientro di Leon in battuta. Adesso abbiamo Taranto mercoledì poi nel prossimo fine settimana ci sarà la Coppa Italia dove speriamo di fare una bella figura consapevoli che giocheremo contro una grande squadra come Milano molto insidiosa. Ovviamente mi auguro che sia un weekend fortunato”.