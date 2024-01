Superlega, è Sir Susa Vim show a Modena: 0-3

La Sir Susa Vim Perugia ha ingranato le marce alte e manda un chiaro messaggio alle dirette concorrenti. Nelle due competizioni in cui sono impegnati, ovvero il campionato e la Coppa Italia, ci sarà da fare i conti con Giannelli e compagni. Netta è stata la loro affermazione contro la Valsa Group Modena nell'anticipo della quarta giornata di ritorno, con il livello di gioco che sale di partita in partita, il che fa davvero ben sperare per l'appuntamento in programma tra sette giorni a Bologna, la Final Four della competizione che assegna la coccarda tricolore.

E' stato un vero e proprio show quello dei Block Devils, che sono scesi in campo con la concentrazione e la grinta dei giorni migliori, restando sempre sul pezzo e sfruttando ogni singola imperfezione di un avversario, seppur privo dell'influenzato Rinaldi, rinfrancato dal blitz dello scorso weekend a Monza.

Nel 3-0 con cui è stato ammutolito il PalaPanini spicca la prestazione di un Roberto Russo assolutamente ritrovato, autore di 6 punti di cui 1 a muro e l'80% di efficacia offensiva. MVP e mattatore assoluto invece Oleh Plotnytskyi, abile a chiudere con 15 punti, 4 ace ed il 69% in attacco. C'è stata gloria anche per Wilfredo Leon, tornato in campo per alcuni scampoli di gara e che si è tolto la soddisfazione di realizzare un ace.

Prima della due giorni dell'Unipol Arena c'è da onorare il turno infrasettimanale di Superlega che vedrà la squadra di Angelo Lorenzetti (uno dei tanti ex della sfida) ospitare Taranto. Superfluo affermare che la vittoria è indispensabile per cercare di contendere fino alla fine della regular season il primato a Trento.

La partita

Russo e Ben Tara nel sestetto iniziale per fare la voce grossa sin dalle prime battute. Si inizia però con gli attacchi che hanno la meglio sulle rispettive difese, fino all'ace di Russo e al colpo di prima intenzione di Plotnytiskyi che determina il 7-9. Il servizio bianconero mette in difficoltà la ricezione di casa; ne approfitta ancora l'ucraino per allungare sull'8-11. Petrella ordina il time out, ma le cose non cambiano. Anzi, peggiorano ancora per i canarini, che devono subire la bomba di Plotnytskyi e il muro di Ben Tara che inducono il tecnico gialloblù ad arrestare il gioco per la seconda volta. Nulla di fatto anche stavolta: i gialloblù sono imprecisi in difesa e vanno sotto 10-17. Sanguinetti tenta di salvare l'onore (16-22), ma Perugia controlla bene e va a chiudere il primo set sul 18-25 con un altro ace di Plotnytskyi.

Gli emiliani sono chiamati a tirare fuori tutto. Ci riesce in parte Sapozkov con due ace consecutivi (4-2). Plotnytskyi fa 6-6 e Semeniuk mura per il sorpasso (6-8). "Kalashnikov" al servizio trova ancora impreparata la difesa gialloblù (6-8) e Petrella chiama time out; tutto inutile perchè Russo mura alla grande Juantorena, che subito dopo sbaglierà in attacco (8-12). Ben Tara fa 8-13, Modena con Sanguinetti tenta ancora di riavvicinarsi (11-15), Sapozkov dalla parte opposta non trova il campo (13-19). C'è spazio per Leon, che finalmente torna in campo per un paio di servizi ben calibrati, Ben Tara, Russo e Semeniuk (suo l'ace finale) mettono il sigillo sul secondo set (17-25).

L'avversario appare come un pugile suonato e Plotnytskyi contribuisce a stordirlo ancora una volta dai nove metri (3-5). Gli errori nella metà campo gialloblù, ultimo dei quali la pestata di Davyskiba (5-10). Juantorena si ricorda quel campione che è e riapre parzialmente la gara con l'ace del 10-13, ma Semeniuk è imprendibile (12-18). Di Sanguinetti gli ultimi fuochi (16-19), Russo stampa una murata memorabile ad allontana ogni timore (16-21). Entra di nuovo Leon e si prende la soddisfazione di realizzare l'ace del 17-24; chiude Held per il 18-25.

I commenti dei protagonisti

Così Simone Giannelli al termine della sfida: "Abbiamo avuto un bell’approccio, siamo stati bravi ad entrare subito bene in partita. Giocare qui al PalaPanini è sempre difficile, ma anche sempre bello e stimolante e non vedevamo l’ora di mettere in campo quello che avevamo fatto durante una settimana difficile con qualche problemino. Sono contento, ma bisogna andare avanti e pensare alle prossime Dedico la vittoria ad Ale Toscani ed alla sua famiglia".

Il tabellino

VALSA GROUP MODENA - SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

Parziali: 18-25, 17-25, 18-25

VALSA GROUP MODENA: Bruno, Sapozhkov 15, Stankovic, Sanguinetti 6, Juantorena 9, Davyskiba 4, Gollini (libero), Brehme. N.e.: Boninfante, Pinali G., Pinali R., Sighinolfi. All. Petrella, vice all. Zanni.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Ben Tara 14, Russo 6, Solè 4, Plotnytskyi 15, Semeniuk 11, Colaci (libero), Leon 1, Held 1. N.e.: Flavio, Herrera, Ropret, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Andrea Puecher - Vincenzo Carcione

LE CIFRE – MODENA: 12 b.s., 4 ace, 38% ric. pos., 23% ric. prf., 41% att., 4 muri. PERUGIA: 14 b.s., 9 ace, 62% ric. pos., 38% ric. prf., 66% att., 4 muri.