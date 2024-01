Superlega, la Sir fa chiarezza sulle condizioni di Leon

E' assente da quattro mesi dai campi di gioco, ovvero da quando la Sir Susa Vim Perugia si è aggiudicata in quel di Biella la Supercoppa di Lega, primo trofeo della stagione. La domanda che la stragrande maggioranza dei tifosi si fa è la seguente: "Quando torna a giocare Wilfredo Leon?".

Eppure, anche se non v'è certezza assoluta su quando effettivamente potrà rimettere le ginocchiere, quel giorno non dovrebbe essere così lontano.

Di seguito la nota da noi ricevuta, che riportiamo integralmente, che tenta di far chiarezza sulle condizioni del capitano dei Block Devils:

"La Sir Susa Vim Perugia, per voce del responsabile dello staff medico Dr. Giuseppe Sabatino, comunica che il giocatore Wilfredo Leon sta proseguendo con i progressi auspicati il programma di recupero dal problema fisico al ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo un lavoro mirato e definito passo dopo passo con lo staff medico e dopo gli esiti positivi degli ultimi esami strumentali effettuati, ha intrapreso un tipo di attività atto e metterlo nel minor tempo possibile a disposizione dello staff tecnico.

La società bianconera apprende al tempo stesso con stupore di vari “bollettini medici” di dubbia veridicità diramati da persone esterne alla società stessa e ricorda che le uniche notizie ufficiali sulle condizioni fisiche dei propri giocatori sono da considerarsi quelle espresse dallo staff medico mediante comunicazioni stampa".

Ancora dunque non è dato sapere se il fuoriclasse caraibico potrà far parte o meno della rosa dei titolari che prenderà parte alla final four di Coppa Italia del 27 e 28 gennaio, ma a questo punto mai dire mai...