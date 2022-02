Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la vittoria al tie-break contro Trento di sabato scorso, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia si appresta ad affrontare la Savino del Bene Scandicci, la squadra guidata da coach Barbolini è reduce dalla rimonta di ieri in Challenge Cup contro le turche dell’Aydin BBSK (gara anche per loro vinta al tie-break). Dunque due formazioni che hanno dimostrato di essere determinate e di non darsi per vinte troppo facilmente, unica incognita per le padrone di casa quella di aver gestito al meglio il turnover visti i fitti appuntamenti che hanno in agenda le formazioni di alta classifica del nostro campionato. Havelkova e compagne d'altro canto hanno potuto contare su un'intera settimana di allenamento in virtù della gara disputata in anticipo di sabato sera, tempo che sicuramente avrà dato a coach Cristofani ed al suo staff tempo prezioso per preparare al meglio la nuova sfida contro l'attuale terza della classe attualmente a pari punti (45) con Conegliano che rispetto alla formazione toscana ed alla capolista Monza deve recuperare ancora due giornate. Dunque una gara impegnativa che però visti gli ultimi andamenti delle due formazioni non preclude alcun risultato.

Le parole dell'ex Luca Cristofani descrivono bene il calibro dell'avversario della prossima giornata. "Scandicci ha una squadra in forma, dal canto nostro stiamo giocando bene a tratti, abbiamo momenti in cui riusciamo ad esprimere al meglio il nostro gioco e vinciamo magari con molti punti di scarto, altri invece in cui perdiamo ma sempre stando in partita, oramai è una tendenza che ci caratterizza da qualche giornata e per una squadra che si deve salvare, stare sempre nel gioco è l’atteggiamento giusto, nello specifico quello di chi lotta con uno scopo ben preciso, dobbiamo continuare così perché tutte le partite saranno occasioni per avvicinarci al nostro obbiettivo, anche andare lì per essere pronte a capitalizzare al massimo quello che l’avversario ci può lasciare". - Una crescita continua. - "Sto vedendo i nostri centrali crescere ed alcuni sistemi di gioco migliorare, sto vedendo fare grandi progressi anche alle nostre giovani come l’opposta Bintu Diop che sta facendo un salto di qualità notevole in questo periodo, mancano dieci gare e vedremo di fare al meglio in questo prossimo mese che si prospetta di fuoco, ci aspettano ben nove gare in quattro settimane, dovremo essere bravi a gestire le risorse fisiche e quelle mentali, perché qualsiasi gara potrebbe essere quella giusta per fare il salto di qualità".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Quattro i precedenti tra le due formazioni, tutti conclusi a favore delle toscane.

Le Ex

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia l'ex è in panchina coach Luca Cristofani ha guidato il club toscano prima dello stop per la pandemia (Stagione 2019-2020), mentre per Scandicci la ex è Veronica Angeloni (stagioni 2019-2020 e 2020-2021)

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Savino del Bene Scandicci: Malinov, Antropova, Natalia, Pietrini, Ana Beatriz, Alberti. Libero: Castillo

Allenatore: Barbolini

Arbitri: Lorenzo Mattei, Luca Grassia

In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.00 al Palazzetto dello Sport di Scandicci.

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.