Volley femminile, Andrea Giovi sarà ancora l'allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia

La Bartoccini Fortinfissi Perugia che si accinge ad affrontare una nuova avventura in serie A1 non poteva che ripartire dal suo condottiero.

Alla guida delle Black Angels, come del resto era già nelle previsioni, ci sarà ancora Andrea Giovi, che ha avuto il merito di riportare, dopo una sola stagione di purgatorio, questa squadra nella massima serie, con l'aggiunta della ciliegina della Coppa Italia.

Al suo primo anno da capo allenatore il quarantunenne tecnico perugino ha saputo cogliere la grande occasione, trasmettendo al gruppo tutto il suo carisma ed entusiasmo, oltre le sue indiscutibili capacità nello svolgimento delle sue mansioni. I successi, in un'annata tutt'altro che facile, non potevano che arrivare e in pompa magna.

Giovi avrà ancora come spalla e compagno di avventure Guido Marangi, confermato come vice. Per quanto riguarda invece il parco giocatrici se ne saprà di più nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che i primi significativi tasselli in vista di un 2024/25 che si preannuncia difficile e stimolante.

Le prime impressioni del coach

"Fa chiaramente piacere essere confermato come allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia – ammette l’ex libero della Nazionale – Il prossimo sarà ovviamente un campionato diverso da quello che si è appena concluso. Affronteremo tante realtà importanti e non sarà facile".

Sugli obbiettivi da raggiungere: "Come prima cosa punteremo a ricreare lo stesso clima che si è respirato quest’anno col nuovo gruppo che si andrà a formare. È un aspetto fondamentale per creare i giusti presupposti".

Le parole di Marangi

"Fa piacere ricevere questo attestato di stima. Penso che il nostro lavoro è stato apprezzato anche aldilà di quelli che sono stati i meri risultati sportivi e questo mi fa molto piacere. Per me sarà un ritorno in A1 visto che ho fatto da secondo allenatore già in altre squadre. Sarà però la prima volta che arriverò in A1 dopo aver vinto la A2. Ritrovo un campionato diverso dall’ultima volta, che risale a circa 10 anni fa. Le qualità fisiche delle atlete sono nettamente aumentate. Le varie Egonu, Antropova ed altre lo testimoniano. Noi partiamo con i piedi ben puntati a terra e con l’obiettivo di raggiungere la quota salvezza".