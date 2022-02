Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia non depone le armi. Anastasia Guerra suona la carica: "Faremo grandi cose"

Il copione sembrava quello visto tante altre volte in stagione, con la Delta Despar Trentino che pareva avviarsi verso una vittoria assai comoda, ma c’è chi in casa Bartoccini Fortinfissi Perugia non era affatto d’accordo. A vestire i panni della trascinatrice e a regalare due punti importantissimi è stata la schiacciatrice Anastasia Guerra, che ha letteralmente spaccato la partita in due cambiandone completamente il corso. Del resto il suo score parla chiaro: 19 sono i punti realizzati, con un ace e percentuali ragguardevoli in entrambe le fasi di gioco. Tutto ciò le è valso indiscutibilmente il premio di migliore in campo e la consapevolezza che la venticinquenne di Castelfranco Veneto – che ha rilasciato al nostro portale una lunga intervista - può rappresentare una delle risorse principali per raggiungere una salvezza che resta piuttosto complicata dato che i risultati dei recuperi (su tutti la vittoria della Delta Despar Trentino su Bergamo) hanno prodotto l'effetto di sparigliare nuovamente le carte.

Partiamo dalla fine. Cosa può rappresentare per te questa vittoria in rimonta?

Sicuramente il fatto di aver dimostrato che ci siamo, malgrado la palese situazione di difficoltà. Il risultato dice che la voglia, la caparbietà e la determinazione nel portare a casa il risultato dimostra che eravamo consce dell’importanza della partita, anche se purtroppo non avevamo ingranato da subito. Questo credo sia il rammarico della serata

Cosa avete pensato quando eravate sotto di due set? Ti sei fatta un’idea di cosa possa essere accaduto in quel frangente?

Ci siamo rese conto che non avevamo espresso le nostre qualità di gioco, tecnica e tattica. Poi è venuto alla mente il fatto che se non avessimo portato a casa i punti necessari la classifica sarebbe peggiorata ulteriormente

Con quale spirito avete ripreso a lavorare?

In realtà non cambia molto perché siamo sempre rientrate in palestra con determinazione, che è la parola principale, e soprattutto iniziamo ad andare colmare quelle lacune che si sono manifestate durante il match precedente. Si cerca dunque di crescere ulteriormente

Ad inizio stagione vi aspettavate di dover lottare per questo tipo di obbiettivo?

Assolutamente no, perché sulla carta siamo una squadra che non rispecchia assolutamente l’attuale posizione di classifica. Ci aspettavamo molto di più, ma purtroppo la pallavolo è anche questa. Spesso la carta può cantare in maniera positiva ma poi è il campo che parla. Evidentemente è mancato qualcosa finora

La lotta salvezza coinvolge sei squadre, qual è la tua opinione al riguardo e chi può spuntarla?

Ovviamente dico Perugia e la cosa è tassativa. Dobbiamo assolutamente salvarci, dopo di che mi fermo qui perché questo campionato ci ha dimostrato che veramente ogni risultato è a sé. La differenza la farà chi mette più cuore e grinta in campo

Domenica andrete in trasferta a Scandicci contro una squadra che sta disputando fino a questo momento una stagione straordinaria. Che partita ti aspetti?

Loro affronteranno una lunga trasferta in Challenge, che implica una stanchezza differente rispetto a chi svolge una settimana normale di allenamenti. Cercheremo di sfruttare al meglio tutto ciò. Sulla partita posso dire che sarà divertente, almeno per quanto mi riguarda, dato che loro metteranno in campo un ottimo livello di gioco. Dovremo pensare a scendere in campo serene e a divertirci perché penso che quella sia la chiave delle buone performance che poi si mostrano

Tornerai a Firenze dopo l’esperienza con il Bisonte. Ti manca questa città?

Firenze è una delle più belle città d’Italia. Sono stata molto bene lì, è un piacere tornare in quell’ambiente, ma devo dire che anche a Perugia sto veramente bene, non manca assolutamente nulla

Cosa ti piace di più di Perugia?

E’ un mix tra l’essere una città e un paese, ricco di tutto, nel senso che non manca assolutamente nulla a livello di paesaggi, storia e cultura. Non sono troppo amante dei posti caotici, ma della tranquillità. Inoltre si può respirare pallavolo a trecentosessanta gradi e non è certamente poco

Sabato sei risultata ancora una volta MVP, c’è qualcosa in particolare che ti spinge a dare il massimo?

Penso la mia indole. Sono agonista allo stato puro e quando mi si presenta una situazione difficile cerco sempre di uscirne a testa alta per quanto sia possibile

Faresti un fioretto per la salvezza?

Scherzando domenica scorsa sono andata a Spello, sono entrata in una chiesa e ho acceso due ceri. La mia mossa l’ho fatta. Ma a parte le battute non sono queste le cose che fanno la differenza, rimanere centrata sull’obbiettivo è la cosa più importante. Riusciremo a fare grandi cose, ne sono convinta.