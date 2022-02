Bartoccini Fortinfissi Perugia, rimonta da infarto! Trento finisce ko al tie break e la salvezza è ancora possibile

Proprio quando lo spettro della serie A2 stava bussando, e con forza, alla porta la Bartoccini Fortinfissi Perugia è riemersa dal pantano in cui si era infilata, riuscendo a conquistare due punti importantissimi sia per la classifica che soprattutto per il morale. Sotto 2-0 le ragazze di Luca Cristofani sono riuscite a rimontare e a battere per 3-2 (22-25, 24-26, 25-20, 25-21, 15-13) la Delta Despar Trentino, diretta concorrente per la permanenza nella massima serie al termine di un match rivelatosi molto più ostico del previsto. E dire che il punteggio poteva essere più rotondo se fossero state sfruttate alcune occasioni nel secondo set, ma in certe circostanze è fondamentale vedere il bicchiere mezzo pieno in vista di un rush finale che nelle zone basse si preannuncia intensissimo.

LE CIFRE - Che la partita sia stata particolarmente complicata lo si capisce dai numeri. Le trentine hanno fatto soffrire le avversarie al servizio, prevalendo 9-2, ed inoltre hanno difeso meglio (58% vs 51%). Perugia dal canto suo ha tenuto botta in attacco (39% vs 34%) e a muro (12 vs 11). Decisivo ai fini del risultato l'apporto di Anastasia Guerra, 19 punti di cui 1 in battuta e con il 39% in attacco.

LA PARTITA - Gialloblù che approcciano meglio: Rivero è intenzionata subito a far sul serio e sigla l'1-3. Reazione di Perugia con Melandri (6-4), ma alcune imprecisioni rovesciano di nuovo il punteggio. L'ace di Piani, sul quale la ricezione avversaria approssimativa ne è un esempio (6-8). Le magliette nere sanno bene di non poter regalare alcunché e Melandri è brava a metterci il muro (17-14). Bauer non è precisa e Trento pareggia ancora (18-18). A questo punto sono le ospiti ad alzare la guardia in ricezione e per la squadra di Cristofani diventa impresa ardua mettere palloni a terra. Diop sbaglia ed è 19-22; le gialloblù non sono altrettanto efficaci in attacco dato che Piani e Rivero non trovano il campo avversario (22-22). La solita Piani trova il colpo risolutivo: 22-25 e match che per le perugine si mette tremendamente in salita.

Grande è il contraccolpo per un primo set sfuggito quasi senza accorgersene e Nizetich è implacabile (2-7). Havelkova ci crede ed è protagonista del break che vale riaggancio e sorpasso (16-15). La difesa perugina però è sofferente sul servizio di Nizetich, che porta Trento sul 17-19. Diop non molla e pareggia ancora (21-21); l'ace di Bauer e il contrattacco di Guerra sembrano dare la svolta (24-22), ma la Bartoccini si smarrisce proprio sul più bello consentendo all'avversario di riacciuffare i vantaggi. I muri di Piani e Nizetich decidono tutto: 24-26 e situazione sempre più complicata.

Toccato il fondo c'è da trovare la forza per riemergere dalle difficoltà. È quello che le magliette nere provano a fare partendo a razzo nel terzo set e raggiungendo il massimo vantaggio con il muro di Havelkova (15-4). Mason mette qualche brivido dai nove metri (22-18), ma questa volta Perugia riesce a portare a termine la missione chiudendo il terzo set a suo favore con Guerra (25-20).

Botta e risposta ad inizio quarto set: Melandri chiama (2-0), Rucli a muro risponde (3-6). Fino a metà parziale si succedono sorpassi e contro sorpassi e l'errore di Nizetich che c'entra l'asta si rivela pesante (17-15). Diop e Bauer, suo il muro del 23-19, tracciano la strada, Guerra mette in condizione la sua squadra di usufruire di quattro palle set (24-20). Sfrutta la seconda Diop e si va al tie break (25-21).

Anche qui le emozioni non mancano: Bauer non è precisa e Trento conquista il cambio di campo (5-8). Nizetich dai nove metri sigla il massimo vantaggio (5-9). Con la forza della disperazione le magliette nere annullano il corposo distacco grazie ad Havelkova, Bauer (muro) e Guerra (9-9). Il capitano sigla il sorpasso (10-9) e ancora Guerra allunga (12-10). È il servizio out di Furlan a far esplodere il PalaBarton: la rimonta si completa e Perugia può continuare a sperare.